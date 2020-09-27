دور للنساء ومخصصات للدراجات النارية في محطات الوقود

اتخذت محافظة طرطوس عدداً من الإجراءات لتخفيف الازدحام على محطات الوقود داخل المدن، وذلك خلال اجتماع لجنة المحروقات اليوم برئاسة المحامي صفوان أبو سعدى_ محافظ طرطوس، حيث تم تخصيص محطة فرع المحروقات (سادكوب) لسيارات الأطباء و العسكريين على رأس عملهم و سيارات العمومي ولرؤساء المجالس المحلية، وتعبئة السيارات الحكومية بموجب بطاقاتها من المحطات التي يتواجد فيها البنزين، كما تم تخصيص دور خاص للنساء أمام كل محطة وقود لديها المادة بموجب بطاقاتهن للحصول على مستحقاتهن، وتخصيص نصف طلب في المحطات خارج المدن لتعبئة الدراجات النارية والسيارات التي تخدم الجرحى كل عشرة أيام.