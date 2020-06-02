دودة تعمل مع الجيش الأمريكي في حرب المدن

يقوم البنتاغون بتطوير "سلاح غريب وسري" ألهمته ديدان الأرض في صنعه، ويتحدث موقع Popular Mechanics حول مشروع السلاح.



يمول مكتب مشاريع الأبحاث المتقدمة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA) أحد أغرب المفاهيم الروبوتية: إن الروبوت الذي يحاكي دودة الأرض سوف يحفر الأنفاق تحت الأرض.



وأوضح الموقع، أن هذا يعد جزءًا من الابتكار المصمم لإمداد القوات الأمريكية بما يلزم من أمان في مناطق الحرب.



وكتب كايل ميزوكامي، أن البنتاغون يستعد للأعمال القتالية المحتملة في المدن الكبرى - مدن ضخمة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر.



يشرح الكاتب: "في بيئة مدنية، حتى مسافة 100 متر قد لا يمكن قطعها، حيث تقاتل قوات الحلفاء وقوات العدو عند المجاري والممرات".



من جهتها قالت شركة جنرال إلكتريك (GE) أنها تلقت بالفعل منحة قدرها 2.5 مليون دولار من DARPA لدعم مشروع Underminer ، وهو برنامج مصمم "لإثبات القدرة على بناء شبكات الأنفاق التكتيكية بسرعة، والتي تسمح بإمداد القوات البرية بما يلزم بشكل آمن وسريع" .



عند إنشاء روبوت نفق لحل المشاكل الهندسية، سيتم استخدام مبدأ المحاكاة الحيوية: وهذا يعني أن الفكرة الرئيسية وآلية عمل الجهاز يتم أخذها من الحياة البرية.



وأكد ميزوكامي: "سيقلد الروبوت دودة الأرض ليس فقط في شكلها، ولكن أيضًا في ميزاتها الوظيفية".



عندما تتحرك ديدان الأرض، تتوسع بعض أجزاء الجسم لتوسيع النفق، بينما تصبح أجزاء أخرى أطول لاختراق التربة.



يستخدم الروبوت الدودة نفس العملية لحفر الأنفاق. يضخم "عضلاته"، ويدفع التربة أمامه. ومع ذلك، سوف تتطلب الدودة الآلية نقاطًا مرجعية في الخارج لأداء وظائفها.



وأوضح الكاتب: "سيحتاج على الأرجح إلى نظام الملاحة بالقصور الذاتي الذي سيوجه الروبوت على طول مسار تحت الأرض من نقطة معينة إلى أخرى، بغض النظر عن أي عقبات".



تم تكليف المطور بمهمة إنشاء دودة اصطناعية في غضون 15 شهرًا يمكنها حفر الأرض بسرعة 10 سم في الثانية وحفر نفق بطول 500 متر وقطر 10 سم.هذا نموذج تجريبي. ربما يحتاج الروبوت الدودة الذي يعمل في الجيش الأمريكي إلى ميزات أكثر إثارة للإعجاب من أجل نقل كميات كبيرة من الإمدادات.



وختم الكاتب: "في المستقبل القريب، ستتمكن مجموعات صغيرة من الجنود من الحصول على الإمدادات بمساعدة ديدان الأرض الآلية".



وكالات