دواجن اللاذقية تبيع مادة البيض بأقل من السعر التمويني.. وخطط لزيادة الإنتاج

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للدواجن في اللاذقية المهندس باسم حسن أن خطة فرع المؤسسة لهذا العام تتضمن إنتاج 24 مليون بيضة مائدة و185 طن من مادة الفروج، وهي تتجاوز خطة العام الماضي الذي تم فيه إنتاج 21 مليون بيضة مائدة بنسبة تنفيذ 90%.

وأضاف حسن يتم تسويق إنتاج فرع الدواجن من مادة البيض إلى مؤسسات القطاع العام وإلى المستهلك عبر صالة عبد الرحمن الغافقي قرب ساحة السمك القديمة، وفي صالة 7 نيسان في حي المشروع السابع جانب القسم الشرقي، إضافة إلى صالة موجودة بجانب المنشأة على طريق حلب” .



وبيّن حسن أنه يتم تسويق كامل منتجات المنشأة عن طريق مؤسسات القطاع العام بسعر التكلفة، في حين يتم تسويق الفائض بشكل مباشر للمستهلك بأسعار أقل من السعر التمويني ما بين 7- 8 %، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تعترض الخطة الإنتاجية كارتفاع أسعار المواد العلفية وصعوبة تأمين مادة المازوت لزوم توليد الكهرباء، ناهيك عما يواجهه فرع المؤسسة من صعوبة تأمينها كونها مستوردة، والتجهيزات القديمة وزيادة تكاليف الصيانة.



وأوضح حسن أن دور منشأة الدواجن يقتصر على إيجاد نوع من التوازن في أسعار الفروج وبيض المائدة، مبيناً أنه عندما ترتفع الأسعار تقوم المنشأة بطرح منتجاتها في الأسواق بهدف خفض الأسعار، أما عندما تنخفض الأسعار فتلجأ المنشأة إلى تسويق منتجاتها في أسواق أخرى لضبط إيقاع الأسعار وعدم تعرض المربين للخسارة.



ونوه حسن إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للدواجن بكافة فروعها بالمحافظات كصمام أمان للأسعار وعنصر مهم في عملية التدخل الإيجابي في الأسواق.



باسل يوسف