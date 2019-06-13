أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
معارك «جيب إدلب» مستمرة... وجيفري في القاهرة
اختبار ديمقراطية مجلس الشعب
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
أسلحة متطورة من تركيا تدخل معارك ريف حماه
خريطة توزع السيطرة في ريفي حماة وإدلب وخسائر “النصرة” في الهجوم الأخير
مقتل الإرهابي عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السابق بنيران الجيش السوري في حماه
سلاح روسي يصل إلى لندن في غضون 7 دقائق فقط ويدمرها بالكامل
مركز المصالحة: مقتل 140 إرهابي بمحاولة هجوم على مواقع الجيش السوري أمس واليوم
مصدر إعلامي: لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

دواء مناعي يبطئ تطور النوع الأول من السكري

بات بإمكان الدواء "تيبليزوماب" المخصص لتثبيط المناعة، وقف تطور النوع الأول من مرض السكري. وهذا الاكتشاف يعتبر اختراقا علميا قد يغير حياة مئات آلاف الناس.

يمكن للعقار  "تيبليزوماب" teplizumab الذي يكبح عمل منظومة مناعة الجسم، أن يبطئ تطور النوع الأول من مرض السكري. لقد اتضح من متابعة تأثير هذا الدواء، أنه يسمح في إنتاج الأنسولين وأنه يبطئ تطور النوع الأول من السكري في المتوسط مدة عامين.

مرض النوع الأول من السكري يبدأ عادة في عمر الطفولة، لذلك من الضروري وجود وسيلة لوقف نموه أو إبطاء تطوره. جرت الاختبارات السريرية بمشاركة 76 من الأطفال والمراهقين أعمارهم 8-18 سنة. جميع هؤلاء هم ضمن مجموعة الخطر، لأن أقاربهم مصابون بالمرض. لقد تم بواسطة الدواء تيبليزومات الذي كان يحقن مع المغذي في الوريد مرة كل أسبوعين من إبطاء تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين.

تجدر الإشارة إلى أن النوع الأول من مرض السكري لا علاقة له بنمط حياة الشخص ووزنه. هذا المرض وراثي وجميع المصابين به مجبرون طوال حياتهم على استخدام حقن الأنسولين.


المصدر: ميديك فوروم