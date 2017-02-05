دواء أخطر من السرطان

كشفت دراسة حديثة أن دواء شائع الاستخدام حول العالم، تصل خطورته إلى خطورة مرض السرطان.

وأشارت الدراسة التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن تناول جرعات مكثفة من الأدوية المسكنة، التي تحتوي على مادة «الباراسيتامول» يؤثر في صورة الكبد، بشكل أخطر من السرطان.

وأوضحت الدراسة أن تلك الأدوية قد تكون سبباً رئيسياً في ارتفاع حالات تليف الكبد الحاد في العالم، وخاصة لأولئك الأشخاص، الذين أصبحوا مدمنين على تعاطي المسكنات.

ودرس الباحثون في جامعة «أدنبره» و«أوسلو» تأثير الباراسيتامول في خلايا الكبد في الأنسجة البشرية والفئران، واكتشفوا أنها تضر الكبد بصورة مباشرة مع استمرار تعاطيها بصورة مستمرة، وتقوم على إيذاء الاتصالات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة للكبد، ما يؤدي إلى تضرر عمله وفشله بصورة كاملة.

وقال الدكتور «ليونارد نيلسون»، أحد المشاركين في تأليف الدراسة: «الباراسيتامول، هو مسكن الألم المفضل لدى الكثير من الناس، وخاصة أنه رخيص وآمن نسبياً، وفعال بصورة كبيرة، لكن حقيقة تناوله بجرعات كبيرة ومستمرة له ضرر هائل على صحة الكبد».

وكالات