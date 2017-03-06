دهقان يجدد دعم بلاده للعمليات الروسية في سوريا

أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان دعم بلاده للعمليات العسكرية الروسية في سوريا. ولفت في حوار مع وكالة «فارس» الإيرانية، إلى أن إيران قدمت تسهيلات إلى القوات الروسية في قاعدة نوجه في همدان، لعبور طائراتها الحربية ضمن الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود على أراضيها، معتبراً أن هذا الأمر «طبيعي في مجال دعم العمليات الحربية الجارية في سوريا».



وقال إن تلك التسهيلات مُنحت ضمن فترة محدودة، غير أن التعاون مع الروس سيستمر بالنظر إلى المتطلبات والظروف الميدانية، لافتاً إلى أن التنسيق قائم بين الجانبين حول المهمات ومواعيد العمليات ونوع الطائرات، ونافياً وجود نية لمنح روسيا قاعدة عسكرية على الأراضي الإيرانية.

وكالات