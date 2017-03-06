تدمير آليات لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وإيقاع قتلى ومصابين بينهم في دير الزور وريفي حماة وإدلب
مظاهرات نسائية في مدن تركية ضد سياسات اردوغان
العراق: السيطرة على حي الصمود وجسر الحرية في الموصل
نواب: إنتاج الفلاحين يذهب بين السماسرة والتجار
الجيش يقترب من مطار الجراح والخفسة في ريف حلب الشرقي
أنقرة: من المبكر الحديث عن تسليم الطيار السوري
علوش يعلن «تجديد» هدنة تشمل الغوطة ودرعا والوعر
زيارة ماكين لتركيا تقطع مياه نهرالفرات عن سورية
استعادة كتل أبنية في درعا البلد ومقتل وإصابة 20 إرهابيا بريفي حماة وإدلب
سلاح الجو العراقي يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” في الموصل
القوات المصرية تدمر بؤرا للإرهابيين وتلقي القبض على 50 مشتبها شمال سيناء
الجيش يطهر 100 بلدة وقرية من «داعش» شرق حلب
“التحالف الدولي” يقر بسقوط ضحايا مدنيين من جراء غارات في سورية والعراق
تركيا تغامر من منبج إلى سنجار
مئات العائلات تفر من اقتتال التنظيمات السلفية في ريف درعا

دهقان يجدد دعم بلاده للعمليات الروسية في سوريا

أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان دعم بلاده للعمليات العسكرية الروسية في سوريا. ولفت في حوار مع وكالة «فارس» الإيرانية، إلى أن إيران قدمت تسهيلات إلى القوات الروسية في قاعدة نوجه في همدان، لعبور طائراتها الحربية ضمن الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود على أراضيها، معتبراً أن هذا الأمر «طبيعي في مجال دعم العمليات الحربية الجارية في سوريا».

وقال إن تلك التسهيلات مُنحت ضمن فترة محدودة، غير أن التعاون مع الروس سيستمر بالنظر إلى المتطلبات والظروف الميدانية، لافتاً إلى أن التنسيق قائم بين الجانبين حول المهمات ومواعيد العمليات ونوع الطائرات، ونافياً وجود نية لمنح روسيا قاعدة عسكرية على الأراضي الإيرانية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.