دهانات أمية تخفض أسعار منتجاتها

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات “أمية” عن تخفيض على أسعار منتجاتها الرئيسة بنسبة تصل إلى 10 بالمئة اعتبارا من الأول ولغاية الـ 15 من الشهر الجاري.



وأوضح مدير عام الشركة مازن البطرس أن هذه التخفيضات تأتي في إطار التدخل الإيجابي للشركة في السوق المحلية عبر تقديم منتجات الشركة الرئيسة من الدهانات البلاستيكية والزيتية بأسعار مخفضة مع المحافظة على الجودة والمواصفات المطابقة للمواصفات القياسية السورية.



وأشار إلى أن الشركة مستمرة بتسويق منتجاتها عبر وكلائها المعتمدين ولجهات القطاع العام والخاص مبينا أن قيمة المبيعات المحققة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الماضي بلغت 5ر2 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 125 بالمئة وبمعدل تطور عن المدة نفسها من العام الماضي وصل 253 بالمئة.



وتنتج الشركة نحو 60 صنفا من الدهانات الزيتية والصناعية والبلاستيكية مع تفردها بإنتاج الدهانات البحرية ودهانات الطرق والدهانات المضادة للبكتيريا وتمكنها من تطوير دهانات العزل الحراري ودهانات الإيبوكسي للأرضيات.