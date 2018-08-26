دمى “سلفيّة” ألمانيّة المنشأ “تلقّن الأطفال وتعلمهم الحشمة”

كشف تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا “WDR” أن هناك “دمى سلفية” لتلقين الأطفال تنتج في ألمانيا، الهدف منها، بحسب منتجتها، “تعليم اشبالنا وشبلاتنا الحشمة”.

وأوضح التقرير، بحسب موقع “DW”، أن “الدمى تنتج في مدينة كولونيا غرب ألمانيا وتسوّق تحت اسم “جند الله” عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية كولونيا أن “المخابرات الألمانية الداخلية تراقب هذا الأمر عن كثب، ولكنها من الناحية القانونية لا تمانع بيع هذه المنتجات”.

و أشار التقرير إلى أن “وجوه الدمى لا تحوي معالم، والدمى المرأة تكون منقبة بالكامل، بينما الدمى الرجل ملثمة الوجه”.

الجدير ذكره أن هيئة الاستخبارات الداخلية الألمانية حذرت سابقاً من الأطفال الذين يترعرعون وسط عائلات إسلامية متطرفة في ألمانيا، وقدرت عددها بعدة مئات العائلات، مشيرة إلى أنها “تضم مئات الأطفال بهذا الأمر”.



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