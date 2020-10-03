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دمشق وموسكو نحو آلية جديدة للحوالات المالية

تزيد الولايات المتحدة من الضغط على سوريا بفرض عقوبات جديدة شملت 6 أفراد و13 كيانا بما فيها المصرف المركزي ما يسبب ضغطا إضافيا على الاقتصاد وعلى سعر صرف الليرة السورية.

وتعمل روسيا على مساعدة حليفتها سوريا بالالتفاف على العقوبات من خلال زيادة التبادل التجاري دون الحاجة للتعامل بالدولار، وإيجاد آلية بديلة للحوالات المالية، كما قدمت روسيا 20 مليون دولار لتأمين الغذاء للمدارس في إطار منظمة الأمن الغذائي.

 وخلال مداخلة مع “قوانين الاقتصاد” قال الخبير بالشأن الاقتصادي، عامر ديب:

“إن العقوبات ليست جديدة على سوريا واعتادت على مواجهتها لكن زيادة روسيا من دعمها الاقتصادي لدمشق سيسهم بشكل كبير في التخفيف من تبعات العقوبات”.