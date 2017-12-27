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دمشق وريفها : تسجيل 22 ألف سرقة للجولات خلال 2017

 

بلغ عدد الجوالات المسروقة خلال العام الحالي أكثر من 22 ألف جوال في دمشق وريفها، 50 بالمئة منها تم العثور عليها، موضحة أن عدد الطلبات في عدلية المدينة بلغ أكثر من 18 ألفاً على حين أكثر من 4 آلاف بالريف.

وأكدت إحصائيات قضائية رسمية أن عدد الطلبات يومياً عن جوالات مسروقة بلغت نحو 100 طلب، على حين تستقبل العدلية شهرياً أكثر من أربعة طلبات حول اتصالات هاتفية تلقاها مواطنون تعرضوا فيها للتهديد.

وأوضحت المصادر أن معظم الحالات التي وردت حول موضوع التهديد تم كشف هوية الأشخاص المهددين ونظمت الضبوط بحقهم وتحويلها للمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع.

وأضاف المصدر: العام الحالي كان أكثر الأعوام التي تم العثور فيها على جوالات مسروقة وهذا يعزز ثقة المواطن بتقديم الشكوى.

المصدر: الوطن

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