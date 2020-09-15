دمشق: ضبط مشرفين و باعة خبز يبيعون الربطة بسعر 500ل.س

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدداً من مشرفي وباعة الخبز يقومون ببيع الخبز لأشخاص بدون موافقات وبدون بطاقة إلكترونية وذلك من الباب الجانبي للمخابز أو من المنفذ دون الوقوف على الدور مقابل سعر يتراوح بين (2000-3000 ) ل.س للعشر ربطات ، والأشخاص بدورهم يقومون ببيعها للمواطنين ب500 ل.س للربطة .



وأكد عدي شبلي مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك بدمشق أنه حسب اعترافات الأشخاص ومعظمهم شباب يافعين ونساء أن مشرفي وعمال المخابز الذين يتعاملون معهم هم من مخابز بركن الدين/2/ و/3.4..5/ ومخبز الهجرة والجوازات والشريشبات والتي تعمل بنظام الأشراف.



و أكد أنه تم تنظيم الضبوط التموينية أصولاً وإحالة المخالفين /م عيد.ز / و/م.ص/ و/ح.خ/ و/ا.ف/ و/م عربي.ح/ و/ج.ا / إلى القضاء المختص.

بدوره أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع أنه لن يتم التساهل مع أي مشرف او بائع بسطة أو أي عامل يقوم بالمتاجرة بمادة الخبز وبيعها بسعر زائد وستتخذ بحقه أشد العقوبات.