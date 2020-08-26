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دمشق: سيدة حامل بالشهر السابع تتعافى من فيروس كورونا

راجعت سيدة حامل في شهرها السابع مشفى دمشق بقصة ترفع حراري وسعال مع زلة تنفسية وفقدان شهية وحالة عامة سيئة. 


و أظهرت الفحوص الطبية نقص أكسجة (نسبة الإشباع 71 بالمئة) بهواء الغرفة وذات رئة فيروسي وأكدت المسحة إصابتها بالكورونا، فتم تحويلها إلى قسم العزل والحصول على استشارة نسائية من الهيئة العامة لمشفى الزهراوي للأمراض النسائية والتوليد وبعد المتابعة والعلاج والدعم النفسي لمدة شهر تعافت وارتفعت نسبة الإشباع لديها إلى ٩٧ بالمئة وتخرجت بصحة جيدة هي وجنينها. 

 


وزارة الصحة