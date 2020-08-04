دمشق: حملة تعقيم وتنظيف واسعة تبدأ من حي الميدان وتشمل أحياء أخرى

أطلقت محافظة دمشق صباح اليوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك حملة تعقيم وتنظيف تشمل كافة أحياء مدينة دمشق، حيث شملت في يومها الأول حي الميدان.



وقال مدير النظافة في محافظة دمشق المهندس عماد العلي في تصريح لـ”أثر برس” إنه توزعت مجموعات العمل على خمسة محاور مع الآليات والمضخات في منطقة الجزماتية حتى جسر المتحلق الجنوبي وفي منطقة جسر المتحلق وفي منطقة أبو حبل بشوارعها الفرعية على الطرفين وفي منطقة الفوال إضافة إلى منطقتي المجتهد وباب مصلى والشوارع المحيطة بهما.





وأشار العلي إلى أن الحملة التي أطلقتها المحافظة تشمل التعقيم والتنظيف والشطف وستشمل جميع مناطق دمشق بالتوازي، لافتاً إلى أن هدف الحملة الوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا إضافة إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له، مشيراً إلى مشاركة جميع مديريات الخدمات في المحافظة بالحملة بما فيها من آليات وصهاريج ومضخات وعمال.





وأردف مدير النظافة أن اليوم الثاني من الحملة، غداً الثلاثاء، سيشمل منطقة الزاهرة الجديدة والقديمة، بحيث تتم تغطية منطقة الميدان بالكامل تليها منطقة التضامن وحي الزهور، مبيناً أن التعقيم ضمن الشوارع الضيقة يتم بواسطة مضخات يدوية.





بدوره عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المحامي سمير الجزائري أشاد باستمرار المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ولا سيما خلال فترة العطلة مشيراً إلى أن الحملة تتضمن أعمال التنظيف والتعقيم للشوارع الرئيسة والمداخل الفرعية بالتعاون مع المواطنين ولجان الأحياء.



ودعا الجزائري المواطنين إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من تباعد مكاني وتعقيم وتنظيف وغيرها.



علي خزنة