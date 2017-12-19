دمشق توقع مع روسيا وإيران مشاريع بتريليوني ليرة سورية

وبحسب الوزارة، وقعت بروتوكولا مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع استراتيجية باستطاعة إجمالية 2300 ميغاواط، منها 500 ميغاواط ستنفذ في محطة توليد كهرباء بدير الزور، إضافة إلى أربع مجموعات بخارية باستطاعة 1200 ميغاواط لمحطتي محردة وتشرين، و600 ميغاواط لإعادة تشغيل محطة توليد حلب بقيمة إجمالية نحو تريليون ليرة.

وبحسب الوزارة، وقعت بروتوكولا مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع استراتيجية باستطاعة إجمالية 2300 ميغاواط، منها 500 ميغاواط ستنفذ في محطة توليد كهرباء بدير الزور، إضافة إلى أربع مجموعات بخارية باستطاعة 1200 ميغاواط لمحطتي محردة وتشرين، و600 ميغاواط لإعادة تشغيل محطة توليد حلب بقيمة إجمالية نحو تريليون ليرة.

أما العقود الموقعة مع إيران فقد بلغت القيمة المالية للاتفاق مع شركة "مبنا غروب" الإيرانية نحو تريليون ليرة سورية أيضاً لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة على الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 125 ميغاواط، وعقد لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي والمازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغاواط.

أما العقود الموقعة مع إيران فقد بلغت القيمة المالية للاتفاق مع شركة "مبنا غروب" الإيرانية نحو تريليون ليرة سورية أيضاً لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة على الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 125 ميغاواط، وعقد لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي والمازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغاواط.