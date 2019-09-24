دمشق تعلن أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية

نشرت صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الثلاثاء، أسماء أعضاء “اللجنة الدستورية السورية” الممثلين للحكومة السورية.



وكشفت مصادر خاصة أن أولى جلسات اللجنة من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في مدينة جنيف.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد اجتماع مثمر عقده الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ووزير الخارجية السورية وليد المعلم، وقال، في مؤتمر صحافي عقده أمس إن “اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف “خلال أسابيع قريبة”، معتبرا أن “تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا”.



تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدستورية، تضم 150 عضوا، على أن يمثل 50 منهم الحكومة السورية، و50 أطياف المعارضة، إضافة إلى 50 آخرين تعينهم الأمم المتحدة.





