مجريات المعارك على حدود جوبر أولا بأول
موسكو تنفي أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية شمال سورية
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام روسية
دمشق ترفض استقبال دي ميستورا وموسكو تستقبله قبل موعد "جنيف"
الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسيا أوروبياً مشتركاً
استعادة جميع النقاط التي تسلل إليها إرهابيو “جبهة النصرة” في محيط المعامل شمال جوبر
تركيا توسع قاعدتها العسكرية في مدينة الباب
«بطاقة صفراء» روسية لإسرائيل: لا نريد تصعيداً
تقرير حول تفاصيل الهجوم على جبهة جوبر لهذا اليوم
نصف الأسر السورية تستدين لتأكل.. وإنتاج الشوندر اقرب للإنعدام
الاحتلال يهدد بضرب الدفاعات الجوية السورية
الجيش السوري يفشل هجوم "النصرة" في جوبر ويبدأ مرحلة الرد العكسي
لافروف: عدم مشاركة “المجموعات المسلحة” بأستانا 3 دليل على أن بعض الدول تحاول عرقلة التسوية
حجز احتياطي على كبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة
قواتنا تحرر 11 قرية وبلدة شمال شرق حلب كانت تحت سيطرة داعش

دمشق ترفض استقبال دي ميستورا وموسكو تستقبله قبل موعد "جنيف"

رفضت دمشق استقبال المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، حيث أُلغيت زيارة له كانت مقررة، الأحد الماضي، وفق ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مصدر في دمشق لم تسمه: إن «دي ميستورا طلب المجيء إلى سورية قبيل انعقاد الجولة الخامسة من محادثات جنيف، إلا أن الحكومة السورية رفضت استقباله دون ذكر الأسباب». وتابع المصدر «أن دي ميستورا بات شخصا غير مرحب به في دمشق لا اليوم ولا في المستقبل».
بدورها رفضت المتحدثة باسم المبعوث الدولي، يارا الشريف، التعليق على رفض دمشق استقبال دي مستورا، وقالت: «ليس لدينا تعليق على ذلك». والتقى دي مستورا السبت الماضي، منسق «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب في الرياض، في إطار الإعداد للجولة الخامسة من مباحثات جنيف التي ستبدأ  الخميس المقبل.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور أعضاء آخرين من «العليا للمفاوضات» بحث المستجدات، وتسريع مباحثات جنيف، وقال عضو الهيئة العليا منذر ماخوس، إن: «اللقاء تناول التحديات المطروحة وطريقة التعامل معها في جولة جنيف القادمة»، مضيفاً إن «الهيئة العليا للمفاوضات عرضت وجهات النظر للأزمة وتصوّرها للآليات وكيفية الخروج من الإشكالات القائمة».

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنَّ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، سيقوم غداً بزيارة لموسكو، يلتقي في خلالها الوزير سيرغي لافروف، بهدف بحث تطورات الملف السوري قبيل انطلاق جولة المحادثات السورية المقبلة في جنيف.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، قوله إنَّ وفد الحكومة السورية سيشارك في محادثات جنيف، معرباً عن ترحيب بلاده بإعلان المعارضة رغبتها في الحضور إلى جنيف للمشاركة في الجولة المرتقبة. وكان رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري، قد أوضح عزم وفد بلاده حضور الجولة الخامسة في جنيف.
وبالتوازي، أوضح مستشار «الهيئة العليا» المعارضة، يحيى العريضي، أنَّ ممثلي فصائل المعارضة المسلحة سيشكلون جزءاً رئيسياً من وفد «الهيئة» الذي يرأسه نصر الحريري. وأكدت «منصة موسكو» المعارضة، أنها ستحضر بدورها جولة المحادثات المقبلة.


وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.