دمشق ترفض استقبال دي ميستورا وموسكو تستقبله قبل موعد "جنيف"

رفضت دمشق استقبال المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، حيث أُلغيت زيارة له كانت مقررة، الأحد الماضي، وفق ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في دمشق لم تسمه: إن «دي ميستورا طلب المجيء إلى سورية قبيل انعقاد الجولة الخامسة من محادثات جنيف، إلا أن الحكومة السورية رفضت استقباله دون ذكر الأسباب». وتابع المصدر «أن دي ميستورا بات شخصا غير مرحب به في دمشق لا اليوم ولا في المستقبل».

بدورها رفضت المتحدثة باسم المبعوث الدولي، يارا الشريف، التعليق على رفض دمشق استقبال دي مستورا، وقالت: «ليس لدينا تعليق على ذلك». والتقى دي مستورا السبت الماضي، منسق «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب في الرياض، في إطار الإعداد للجولة الخامسة من مباحثات جنيف التي ستبدأ الخميس المقبل.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور أعضاء آخرين من «العليا للمفاوضات» بحث المستجدات، وتسريع مباحثات جنيف، وقال عضو الهيئة العليا منذر ماخوس، إن: «اللقاء تناول التحديات المطروحة وطريقة التعامل معها في جولة جنيف القادمة»، مضيفاً إن «الهيئة العليا للمفاوضات عرضت وجهات النظر للأزمة وتصوّرها للآليات وكيفية الخروج من الإشكالات القائمة».

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنَّ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، سيقوم غداً بزيارة لموسكو، يلتقي في خلالها الوزير سيرغي لافروف، بهدف بحث تطورات الملف السوري قبيل انطلاق جولة المحادثات السورية المقبلة في جنيف.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، قوله إنَّ وفد الحكومة السورية سيشارك في محادثات جنيف، معرباً عن ترحيب بلاده بإعلان المعارضة رغبتها في الحضور إلى جنيف للمشاركة في الجولة المرتقبة. وكان رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري، قد أوضح عزم وفد بلاده حضور الجولة الخامسة في جنيف.

وبالتوازي، أوضح مستشار «الهيئة العليا» المعارضة، يحيى العريضي، أنَّ ممثلي فصائل المعارضة المسلحة سيشكلون جزءاً رئيسياً من وفد «الهيئة» الذي يرأسه نصر الحريري. وأكدت «منصة موسكو» المعارضة، أنها ستحضر بدورها جولة المحادثات المقبلة.







وكالات