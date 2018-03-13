دمشق تتهم التحالف "الأمريكي" بقتل السوريين ودعم "داعش"

وجه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، رسالة إلى أمينها العام وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اتهم فيها التحالف الدولي تحت قيادة واشنطن بارتكاب مجازر بحق السوريين.

وأشار الجعفري في رسالته التي نشرت اليوم الاثنين، إلى قصف طيران التحالف، في 25 فبراير الماضي، لقريتين في محافظة دير الزور السورية، والذي أسفر عن مقتل 29 مدنيا وإصابة عشرات آخرين بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين والبنية التحتية الريفية في المنطقة.

وأشار الجعفري في رسالته التي نشرت اليوم الاثنين، إلى قصف طيران التحالف، في 25 فبراير الماضي، لقريتين في محافظة دير الزور السورية، والذي أسفر عن مقتل 29 مدنيا وإصابة عشرات آخرين بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين والبنية التحتية الريفية في المنطقة.