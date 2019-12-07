استعداداً لإطلاق فعالية "دمشق القديمة بدون سيارات" والتي ستقام يوم السبت 14/12/2019 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، عقد أمس اجتماعاً تحضيرياً في مديرية دمشق القديمة ( مكتب عنبر ) بحضور المعنيين في محافظة دمشق وبمشاركة الأمانة السورية للتنمية ومؤسسة الآغا خان وممثلين عن المنظمات الشعبية والفعاليات السياحية والتجارية والفرق التطوعية.



المهندس مازن فرزلي مدير مديرية دمشق القديمة أوضح أن هذه الفعالية هي التجربة الأولى للمدينة القديمة والغاية منها تفعيل مشروع دمشق القديمة خالية من السيارات وفق مراحل، وهو مشروع معد للحفاظ على النسيج العمراني والبيئي والاجتماعي في المدينة القديمة، ولتنظيم المرور فيها وذلك لخصوصيتها الأثرية والتاريخية ، إضافة لتأهيل سكانها وزوارها بعدم دخول السيارات إليها.



وأكد فرزلي أنه سيتم أثناء الفعالية إقامة الكثير من النشاطات الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة لتشجيع الأهالي القاطنين والزوار من دخول المدينة القديمة سيراً على الأقدام أو باستخدام أحد الوسائل التي سيتم الاستعانة بها خلال الفعالية ( الباكسي - السيارات الكهربائية) وسيتاح للزوار دخول الأماكن السياحية الأثرية في المدينة القدبمة بشكل مجاني في هذا اليوم ، مشيراً أن مديرية دمشق القديمة مستعدة لاستقبال كافة الفعاليات الراغبة بالمشاركة.