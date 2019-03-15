دمشق: الاتحاد الأوروبي يستغل الشأن الإنساني لتعقيد الأزمة السورية

أدانت سوريا بشدة تسييس الاتحاد الأوروبي المتعمد للشأن الإنساني ومحاولات استغلاله من خلال عقد مؤتمرات كمؤتمر بروكسل للاستمرار في ممارسة الضغوط عليها وتعقيد أزمتها وإطالة أمدها.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين : "هذا السلوك من الاتحاد الأوروبي يؤكد شراكته ومسؤوليته الكاملة في الحرب الظالمة على سوريا ومعاناة السوريين وخاصة من خلال العقوبات اللامشروعة أحادية الجانب التي تستهدف المواطن في حياته".

وتابع المصدر أن سوريا تدين بشدة هذا التسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات استغلاله من خلال مثل هذه المؤتمرات للاستمرار في ممارسة الضغوط على سوريا وتعقيد الأزمة وإطالة أمدها وتؤكد أن ما فشل أعداؤها في تحقيقه في الميدان لن يستطيعوا الحصول عليه في أي مكان، والشعب السوري الذي حقق قبل الحرب، مستويات متميزة من التنمية وبإمكانياته الذاتية ودحر الإرهاب قادر على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب التكفيري وداعموه وبناء المستقبل الزاهر الذي يتطلع إليه السوريون في سوريا الواحدة الموحدة أرضا وشعبا وبقرارها الوطني الحر المستقل وليس بقرارات أعداء سوريا دعاة الديمقراطيات الزائفة والأنظمة الخانعة، والمساعدة الحقيقية لسوريا تكمن في رفع أيديهم عنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".



المصدر: "سانا"