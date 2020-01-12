دمشق .. إنشاء مرآب مجاني يتسع لـ 100 سيارة في المزة

باشرت محافظة دمشق بتنفيذ المشروع المروري الذي سبق وأعلنت عنه ، وهو مرآب مجاني للسيارات في المزة .

وبدأت محافظة دمشق بتنفيذ المرآب بجانب مشفى المواساة في المزة وهو يتسع لـ100 سيارة .

وبحسب مدير الصيانة في محافظة دمشق أنه تم اختيار هذا المكان لأنه يشهد ازدحاما شديدا وقت الذروة بعض فترات اليوم .



وأشار مدير الصيانة إلى أن المرآب يمتد من باب مشفى المواساة نزولا باتجاه طريق المشاتل ، وستكون مهمته تنظيم عمليتي الدخول والخروج إلى المشفى وتخفيف الازدحام عند دوار المواساة.



وكانت محافظة دمشق قد بدأت منتصف الشهر الماضي بأعمال تنفيذ حل مروري ومواقف سيارات في ساحة الأمويين جانب سور فندق الشيراتون ، لإنجاز تجاويف لوقوف السيارات.



يشار إلى مدير هندسة المرور السابق في المحافظة عبد الله عبود أوضح أن عدد المواقف المأجورة والمدروسة في دمشق يصل إلى 4500 موقف ، منها 1000 موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، و500 موقف في الربوة، وأعلنت المحافظة منذ فترة عن دفتر شروط لاستثمار المواقف من الشركات الخاصة ولكن لم يتقدم أحد، فتحول استثمارها للشركة القابضة.