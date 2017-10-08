دمشق أولا في بطولة الجمهورية للقوة البدنية للرجال والسيدات

أحرز منتخب دمشق المركز الأول في بطولة الجمهورية للقوة البدنية للرجال والسيدات التي اختتمت اليوم في صالة الفيحاء بدمشق بمشاركة معظم المحافظات إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة.

ففي فئة الرجال فاز بالمركز الأول لوزن 59كغ كفاح يوسف العلي من السويداء تلاه محمد بشير عمر فارس من حلب ثم عبدالله يوسف فارس من اللاذقية ثالثا وفي وزن 66كغ جاء أوهانس كيورك بارسوميان من حلب بالمركز الأول تلاه حسين راغب عيسى ثانيا وحمد عبد الحميد طنجور من الشرطة ثالثا وفي وزن 74كغ حل محمد أديب علاف من حلب أولا تلاه عمار ياسين من اللاذقية ثانيا وعبد الصمد انطكلي من حماه ثالثا.

وفي وزن 83كغ حل عمر المصري من دمشق أولا تلاه أحمد الكيلاني من حماة ثم عروة العيد من السويداء وفي وزن 93كغ جاء علاء الساعاتي من دمشق أولا تلاه كل من حازم عواد وحمزه أحمد من حماه وبوزن 105كغ جاء جهاد صالح من دمشق أولا ثم أحمد العبدالله من الشرطة وعبد الله حسني من حماة وفي وزن 120كغ جاء وصفي شاويش من اللاذقية أولا تلاه نوح معراوي من دمشق ثم عبدالرحيم رمضان من ريف دمشق وفي وزن فوق120 كغ جاء محمود أديب من ريف دمشق أولا تلاه عمار العلي من حماة.

وفي فئة السيدات أحرزت هيا سقر من دمشق المركز الأول في وزن 47 كغ تلتها مريم ديب من حلب وفي وزن 52كغ جاءت نعم الحمصي من دمشق بالمركز الأول تلتها جوزينا تيناوي من حلب ثم سهير نجم طحطح وفي وزن 57 كغ جاءت ساندي ديبمن-حلب بالمركز الأول تلتها جنى كنعان من السويداء ثم ديمة هلال من دمشق.

وفي وزن 63كغ جاءت لارا الترك من دمشق أولا تلتها رنا زين الدين ثم ساندي دمشقي وفي وزن 72كغ حلت بيان جدوع من دمشق أولا تلتها نادين قابوع ثم داليا منذر وفي وزن 84جاءت ديمة قصاص من حلب أولا تلتها رندة مسعود ثم مها علي وفي وزن فوق 84كغ جاءت لانا عيد من دمشق أولا تلتها ابتسام الشهابي من حلب ثانيا ثم غدير خير من السويداء ثالثا.

رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية منار هيكل أكد أن البطولة كانت ناجحة من كل النواحي وشهدت مشاركة واسعة من كلا الجنسين إضافة إلى وجود أرقام جيدة.

وأوضح هيكل أن الاتحاد يسعى إلى زيادة نشر هذه اللعبة في المحافظات السورية وخاصة في الفئات العمرية الصغيرة وذلك لرفد المنتخب بوجوه شابة تواصل مسيرة التألق والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن اتحاد اللعبة سيقيم بطولة الأندية والبيوتات الرياضية لفئة الماسترز مساء اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.