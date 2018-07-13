دمشق ..أرخص مدن العالم لعام 2018

أصدرت وحدة "EIU" المتخصصة بالبحث والتحليل والتابعة لمجموعة Economist" تقريرها السنوي حول أرخص وأغلى مدن العالم للعام 2018.ونستعرض في هذا الإنفوغرافيك قائمة بأرخص مدن العالم والتي اتخذت من القارة الآسيوية موطنا لها في معظم الحالات.

وتم التوصل لنتائج هذه التقرير من خلال مقارنة أسعار أكثر من 160 سلعة وخدمة، كالأطعمة والمشروبات والملابس والمعدات المنزلية، إضافة لأجور العقارات وتكاليف المواصلات والفواتير المنزلية وغيرها..



يهدف التقرير لمساعدة مدراء الموارد البشرية على تحديد أجور العمالة العادلة بحسب تكاليف المعيشة ودفع تعويضات مناسبة للموظفين والخبراء عند السفر.من الجدير بالذكر أن وحدة "EIU" تجري هذه الإحصائية منذ أكثر من 30 عاما.



المصدر: EIU