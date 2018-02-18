دفنت معه تفاصيل صفقة الرقة … «قسد» تقتل الوسيط بينها وبين داعش!

قامت «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبر العمود الفقري لـ«قوات سورية الديمقراطية- قسد»، بقتل الوسيط بين الأخيرة وتنظيم داعش الإرهابي في اتفاق خروج التنظيم من الرقة بأمان.





وتحدثت العديد من التقارير الإعلامية مؤخراً عن قيام «قسد» بتهريب مسلحي تنظيم داعش عبر الأراضي التي تسيطر عليها، وأن الحوامات التابعة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية قامت بنقل قادة التنظيم الأجانب إلى أماكن غير معروفة، وتحدثت تقارير إعلامية فيما بعد أن وجهتهم الرئيسية كانت إلى أفغانستان، وأن العديد من مجموعات داعش قد فرت من ضربات الجيش العربي السوري باتجاه سيطرة ميليشيا «قسد».





يذكر أن «قسد» أفرجت ولأكثر من مرة عن دواعش بذريعة أن أيديهم لم تتلطخ بالدماء وأنهم من الموطفين المدنيين لدى التنظيم.





ونقلت وكالة «آكي» الايطالية للأنباء، عن ناشطين من مدينة الرقة، قولهم: إن «مجموعة اغتيال تتبع للوحدات الكردية ويرتدون زياً عسكرياً لوحدة كردية مقاتلة تُدعى وحدة مكافحة الإرهاب قامت بمداهمة منزل إبراهيم السلامة، الذي لعب دور الوسيط بين الأكراد ومقاتلي داعش بسبب معرفته لقادة التنظيم في الرقة من أهالي المدينة نفسها، وحققت مع الرجل لنحو ساعتين ثم قامت بإطلاق الرصاص عليه وأردته قتيلاً داخل منزله في مدينة الطبقة وبحضور أفراد من أسرته».





ونقل ناشطون عن أفراد أسرة الوسيط المقتول: إن «المجموعة التي قامت بإعدامه في منزله كانت تتحدث بلهجة ليست عربية، واستولت على هواتفه النقالة، وهددت أفراد الأسرة بالقتل إن تم التحدث عن تفاصيل ما جرى من تحقيقات معه قبل إعدامه».

وذكر ناشطون، أن إعدام السلامة جاء بسبب «تسريبه للإعلام لمقاطع صوتية كان قد سجلها لمحادثات هاتفية بينه وبين قادة ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، وتحوي تفاصيل سرية تتعلق بصفقة إخراج مقاتلي داعش من الرقة بأمان ودون التعرض لهم».





ونقلوا عن أحد معارف السلامة «تأكيده أنه قد سجّل جميع المكالمات بينه وبين قادة الميليشيات الكردية، وسلّمه كامل الملفات لمرصد حقوقي دولي، قال: إنها تحوي معلومات خطرة تتعلق بالتنظيم وطريقة تعامل الميليشيات الكردية معه، ونوعية الصفقة التي تمت»، ولم يُعلن عن تفاصيلها.





كما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن الناشط المعارض، مهاب ناصر، أن «مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 عناصر يتحدثون اللغة الكردية، داهموا منزل المحامي إبراهيم بمدينة الطبقة وفتشوه بعد تكبيل أفراد عائلته، ثم نقلوا الرجل إلى غرفة أخرى وقتلوه رميا بالرصاص».



