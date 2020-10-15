دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ

وصلت إلى سوريا دفعة جديدة من جثث المرتزقة، الذين جندتهم تركيا للقتال في أذربيجان، حسبما أفاد المرصد السوري المعارض .



وقال المرصد: "إن هذه الجثث تعود لمرتزقة قتلوا في معارك ناغورني كراباخ، التي اندلعت على مدار الأسابيع الأخيرة، قبل التوصل إلى هدنة هشة بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية".



وكشف المرصد أن ما لا يقل عن 119 من المرتزقة قتلوا في المعارك، فيما عادت جثث نحو 78 فقط منهم إلى سوريا، ولا تزال بقية الجثث في أذربيجان.



وكشفت مصادر للمرصد أن تركيا، حليفة أذربيجان، لا تزال تحاول تجنيد المزيد من السوريين للقتال في ناغورني كراباخ، لكنها تجد صعوبة بالغة في ذلك.



وكان المرصد قد أشار قبل أيام إلى أن أكثر من 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، يتحضرون ليتم نقلهم بواسطة الحكومة التركية إلى أذربيجان خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويبلغ عدد السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى الآن 1450 على الأقل، بعد نقل دفعة تتألف من 250 مقاتل خلال الأسبوع الماضي، حيث تتولى الاستخبارات التركية تدريبهم.