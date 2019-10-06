دفعة آليات جديدة من شركة "ستروي اكسبيرت" الروسية

استلمت وزارة الأشغال العامةوالإسكان الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من شركة ستروي اكسبيرت الروسية لترميم النقص في الشركات الإنشائية جراء الاعتداءات الإرهابية.



وتم استلام الدفعة الأولى في مرفأ طرطوس,والتي تشمل 8 جبالات بيتونية متحركة ومجبلين بيتونيين ثابتين وحفارة سبور مجنزرة وهي جزء من العقد المبرم بين الجانبين عام 2018.



يشمل العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة الروسية توريد 144 آلية، سيتم استلامها خلال عام من تاريخ العقد.