دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان صهيوني على ريفي دمشق والقنيطرة

أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح.



وذكر مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل .. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق”.



وأضاف المصدر أنه “في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية”.



وسائل إعلام العدو الإسرائيلي اكتفت بنقل الخبر عن الإعلام السوري، باستثناء زعمها أن الهجمات تمت بواسطة الطائرات الحربية، لكن المصادر العسكرية السورية ذكرت أن التحليق الحربي الإسرائيلي كان من داخل الأراضي المحتلة، ولم يعلق جيش العدو على المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية مكتفياً بالقول: لا نعلق على "تقارير أجنبية" !