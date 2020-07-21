دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق سماء العاصمة دمشق

تصدت دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في سماء دمشق.



وذكرت وكالة سانا أن دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.



وأضافت الوكالة أن دفاعاتنا الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ سماء دمشق.وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 21,48 من يوم الإثنين الواقع في 20/7/2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات.