دعوة ما يقارب 400 رجل أعمال عربي وأجنبي لزيارة معرض دمشق الدولي

أعلنت لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك بمعرض دمشق الدولي عن ترتيب دعوة وزيارة لنحو 400 رجل أعمال عربي وأجنبي إلى الدورة الـ 61 القادمة من معرض دمشق الدولي المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري.



وأوضح رئيس اللجنة وسيم القطان أن اللجنة ثبتت حتى الآن ترتيب زيارة وفدين اقتصاديين رفيعي المستوى من الإمارات 40 شخصاً ومن سلطنة عمان 35 شخصاً عدا عن المشاركين بالجناح العماني وهم 15 شخصاً إضافة لمشاركة مهمة من الغرفة العربية البرازيلية.



وبين القطان أن هناك وفودا تمت دعوتها عن طريق لجان التسويق المتخصصة منهم 200 زائر من دول أوروبية من المهتمين والمختصين بالقطاع الغذائي تمت دعوتهم عن طريق لجنة تسويق القطاع الغذائي ونحو 100 زائر من دول صديقة وشقيقة تمت دعوتهم عن طريق لجنة تسويق القطاع النسيجي مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لتأمين إقاماتهم وجدولة زياراتهم خلال أيام معرض دمشق الدولي.



وأوضح القطان أن اللجنة أعدت آلية تسهل دخول وإقامة الوفود في سورية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل اللتين قدمتا مساعدات مهمة لترتيب إقامة الزوار وتثبيت الحجوزات الفندقية والطيران.



وتم تكليف فريق لمتابعة استقبال الوفود وتيسير أمورهم في المطار وتأمين نقلهم إلى الفندق حسب القطان ومتابعة أوقات زياراتهم للمعرض بما يسهم في تحقيق الفائدة للمشاركين والزوار.



وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 تحت عنوان “من دمشق إلى العالم” في الـ 28 من آب الجاري ولغاية الـ 6 من أيلول القادم.



سانا