أهم القرارات والأحداث الاقتصادية في سورية خلال 4 أشهر
الاحتلال التركي ينشر الفوضى في تل رفعت ويواصل «تتريك» عفرين
الأسطول الروسي يتخذ مواقع في المتوسط «تمكنه من إغراق» البوارج الأميركية
بيدرسن إلى مجلس الأمن فَجنيف ...تجديد الرهان على «اتفاق إدلب»
المركزي السوري يطلق حملة رسمية لدعم الليرة
هجوم عنيف على محور مساكن البحوث في حلب والجيش السوري يتصدى
وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة
مبيدات لا تقتل “الخنافس” لكنها تدفعها للهروب!
ميليشيا “قسد” تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور
احتفالات بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس
الجيش يقضي على إرهابيين بمحيط جبل شحشبو
2 مليون طن إنتاج القمح والشعير بالحسكة
قريباً تحرير أسرى سوريين مقابل رفات زخاريا
بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي ..والمعارضة هي من يعرقل الحل
مع التراجع الجديد لليرة.. المركزي السوري يعد ويتوعد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

دعوة لمليونية الخميس أمام قيادة الجيش السوداني في الخرطوم

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان إلى مظاهرة "مليونية الحرية والتغيير" اليوم الخميس، أمام مقر القيادة العامة للجيش للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.


وطلبت القوى في بيان تسيير مواكب في مختلف الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم تلتقي كلها أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، حيث مقر الاعتصام الرئيسي، على خلفية تعثر المفاوضات بين المدنيين والمجلس العسكري مؤخرا.


وناشدت القوى "الثوار" بطباعة منشورات وبطاقات تدعو لتسلم مقاليد الحكم في البلاد "لسلطة انتقالية مدنية وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب".


وأكد تجمع المهنيين وحلفاؤه في قوى إعلان الحرية والتغيير، على سلمية جميع خطواته الساعية للتغيير.


وتوافد يوم الأربعاء آلاف المحتجين بمناسبة يوم العالمي للعمال، إلى مقر الاعتصام الرئيسي أمام القيادة العامة للجيش، حيث يعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي.

 


المصدر: RT + وكالات