دعوة في مجلس الدوما للاستعانة بطباخ سوري لإعداد وجبات الشاورما

أكد فيتالي ميلونوف، أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي أنه من الضروري إقامة نقطة لبيع الشاورما عالية الجودة للعاملين في مبنى المجلس.



واشتكى ميلونوف من أنه يجد صعوبة في مغادرة مكان عمله بشكل دائم وخاصة خلال فصل الشتاء لشراء الطعام، مضيفا: "ضعوا سيخ لحم جيد، وانتدبوا طباخا من سوريا أو من إحدى جمهوريات القوقاز. أنا متأكد أن لا أحد سيرتاد المطاعم، وسيقف جميع النواب في طابور وراء الشاورما".



واعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي أن ثمن هذه الوجبة يجب ألا يقل عن 250 روبلا.



المصدر: lenta.ru