دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق

اعتبر اللورد كوينسبيريس كارولين كوكس، العضو المستقل في مجلس اللوردات، أن على بريطانيا إعادة فتح سفارتها في دمشق، لأن هذا يمنحها فرصة الحصول على المعلومات من مصدرها “المباشر”.

وقال اللورد كوكس الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس اللوردات، في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية “إن التوصية التي لم تقبلها الحكومة بعد هي إعادة فتح السفارة في دمشق، والتي من خلالها ستتلقى بريطانيا معلومات عما يحدث في سوريا مباشرة من مصادرها، وليس من مصادر أخرى، سواء أكانت تركية أو غيرها”.