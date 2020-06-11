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دعوات في أمريكا لإزالة تماثيل الرموز العنصرية

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين من الحقبة الكونفيدرالية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد الأميركي ذي الأصول الإفريقية والذي قضى على يد الشرطة.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيلوسي قولها في رسالة وجهتها إن تماثيل الرجال الذي نادوا بالوحشية والهمجية للوصول إلى هذه النهاية العنصرية الصريحة تشكل إهانة بشعة لمثل الديمقراطية والحرية مضيفة:"تماثيلهم تكرم الكراهية وليس التراث .. تجب إزالتها".