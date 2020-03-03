دعا للفلاح ..الحكومة ترفع أسعار الأسمدة 100% .. واتحاد الفلاحين يعترض

كشفت صجيفة محلية أن الحكومة أقرّت زيادة أسعار الأسمدة الأساسية بنسب متفاوتة تصل حتى 100%، مبيّنةً أن "الاتحاد العام للفلاحين" اعترض على القرار وتحفّظ عليه، لأنه يضرّ بالفلاح ومصدر رزقه.



وذكرت صحيفة "الوطن"، أن القرار تتضمن رفع سعر طن أسمدة السوبر فوسفات إلى 304.8 آلاف ليرة سورية بعدما كان 151.2 ألف ليرة، أي بنسبة تزيد على 100%، كما رفع سعر طن أسمدة اليوريا من 175 ألف ليرة إلى 248.3 ألف ليرة.



وحدد القرار الجديد سعر طن أسمدة نترانت الأمونيوم بمبلغ 206.6 آلاف ليرة بدل 108 آلاف ليرة، في حين حافظ مبيع أسمدة سلفات البوتاس على سعره، وهو قليل أو نادر الطلب.



وأكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين عماد خطار، أن قرار رفع أسعار الأسمدة يخالف رغبة تنظيم الفلاحين، والاتحاد اعترض عليه لأنه يضرّ بالإنتاج الزراعي العام في الدولة، وبالفلاح لعدم قدرته على شراء الأسمدة بالأسعار الجديدة.



بدوره، أوضح رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف، أن القرار سيكون شديد السوء على الفلاحين، لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتهم على تحملها، ما سيؤدي إلى عزوف الكثير منهم عن مزاولة العمل الزراعي، أو عدم تسميد المحاصيل.



وعمّم "المصرف الزراعي التعاوني" الأسعار الجديدة على فروعه لبدء العمل بها، وبيّن أنه جهة منفذة وليس صاحب القرار، كما اعتبر مصدر في المصرف أنه رغم الزيادة الأخيرة إلا أن أسعار الأسمدة في سورية أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى.



واشترى الفلاحون نحو 124.7 ألف طن أسمدة من "المصرف الزراعي التعاوني" العام الماضي 2019، بقيمة بلغت 19.8 مليار ليرة سورية، بحسب كلام سابق لمدير المصرف إبراهيم زيدان.

ويوجد 3 معامل في سورية لتصنيع الأسمدة الزراعية هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل السماد الآزوتي وجميعها تابعة إلى "الشركة العامة للأسمدة"، والتابعة بدورها لـ"المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية".



وتسلّم معامل الأسمدة منتجاتها إلى "المصرف الزراعي التعاوني"، والذي بدوره ييبعها إلى الفلاحين، بعدما يضيف تكاليفه إلى سعر الطن الواحد.



وصادق "مجلس الشعب" في 6 شباط 2019 على العقد الموقع بين مؤسسة الصناعات الكيميائية و"شركة ستروي ترانس غاز" الروسية، لاستثمار معامل شركة الأسمدة بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، ودخل العقد حيز التنفيذ 17 آذار 2019.