دريد لحام: “خبز الحياة” مشروع مكتمل

أنجز مشروع “خبز الحياة” الذي تقيمه المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بإشراف المخرج زياد جريس الريس ستة اعمال درامية متنوعة في مواضيعها وشكلها الفني لتكون جاهزة للدخول في منافسات الموسم الدرامي الرمضاني القادم حيث تعتبر هذه المرحلة الاولى من المشروع الذي سيستمر لتحقيق أهدافه الفنية والداعمة للدراما السورية والعاملين فيها.



وعن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع قال المخرج الريس: لقد أنجزنا خمسة أعمال درامية وفق رؤية المشروع الانتاجية بميزانية متوسطة لكل عمل دون التخلي عن السوية الفنية وشرط الجودة وقدمنا فرصة للمواهب الواعدة لتقديم ما لديها من خلال مسلسل ومضات المعتمد على فكرة تقديم مئة دقيقة من تأليف كاتب لأول مرة وإخراج مخرج لأول مرة, وذلك لضخ دماء جديدة في صناعة الدراما السورية.



وأوضح الريس أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة اجتمعوا مؤخراً لمشاهدة الأعمال المنجزة وتقييمها وجاء في تقرير المجلس الذي أعده الفنان القدير دريد لحام مفوضاً عن بقية الأعضاء أن المسلسلات الخمسة مكتملة العناصر الفنية وذات مستوى جيد.



المسلسلات التي تم انجازها ضمن المشروع هي مسلسل عن الهوى والجوى من تأليف شادي كيوان وفادي سليم وإخراج فادي سليم و”شوارع الشام العتيقة” من تأليف علاء عساف وإخراج غزوان قهوجي و”غفوة القلوب” من تأليف هديل إسماعيل وإخراج رشاد كوكش و”أثر الفراشة” تأليف محمود عبد الكريم واخراج زهير قنوع و”ناس من ورق” تأليف اسامة كوكش وإخراج وائل رمضان.