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دريد لحام يعود الى الإذاعة بعد غياب 47 عاماً بحلقات جديدة من حكم العدالة

بعد غياب 47 عاماً، عاد الفنان الكبير دريد لحام إلى الإذاعة من خلال المشاركة في إحدى حلقات المسلسل الشهير “حكم العدالة” الذي يبث ظهر كل ثلاثاء من كل أسبوع عبر إذاعة دمشق.

المسلسل من تأليف المحامي منيب هائل اليوسفي وإخراج محمد عنقا، بينما شارك في هذه الحلقة كل من سلمى المصري ووفاء موصللي وناهد الحلبي وأحمد مللي واسكندر عزيز وهاني شاهين وعبد الفتاح المزين.

وعبّرت الممثلة القديرة سلمى المصري عن سعادتها لعودة دريد لحام وكتبت عبر صفحتها على الفيسبوك: “فرحنا بوجودك يا أستاذ دريد، وزينت الحلقة بحضورك وتواضعك والتزامك، أنت أستاذ بكل معنى الكلمة، تمنياتي لك بالصحة وطول العمر، أنت أيقونة وقامة من قامات سورية، نفتخر بك”.

 


الوطن