دروس خصوصية أساتذتها طلاب جامعة!!.

انتشرت موضة دورات ودروس التقوية للمقررات الجامعية لتصبح مصدر رزق للقائمين عليها أحياناً، وفسحة أمل لطلاب يعتقدون أنها السبيل الوحيد للنجاح، ولكن المفارقة أن من يقوم بالتدريس طلاب الجامعات لزملائهم، حسب ما أفاد به بعض الطلاب، إذ يقوم بعض طلاب السنة الرابعة أو الدراسات العليا باستئجار غرفة في معهد ما، ويعمدون إلى تدريس مقررات صعبة للسنوات الأولى والثانية والتي تتدنى فيها نسب النجاح لشرحها وتفصيلها لهم، ويسوقون لها عن طريق أصدقائهم، أما عن الأسعار فتختلف من طالب إلى آخر، ولكن بعض الطلاب يقومون بعروض تحفيزية كأن يسجل الطالب بجلستين مأجورتين ويحضر الثالثة مجاناً.

انتشرت موضة دورات ودروس التقوية للمقررات الجامعية لتصبح مصدر رزق للقائمين عليها أحياناً، وفسحة أمل لطلاب يعتقدون أنها السبيل الوحيد للنجاح، ولكن المفارقة أن من يقوم بالتدريس طلاب الجامعات لزملائهم، حسب ما أفاد به بعض الطلاب، إذ يقوم بعض طلاب السنة الرابعة أو الدراسات العليا باستئجار غرفة في معهد ما، ويعمدون إلى تدريس مقررات صعبة للسنوات الأولى والثانية والتي تتدنى فيها نسب النجاح لشرحها وتفصيلها لهم، ويسوقون لها عن طريق أصدقائهم، أما عن الأسعار فتختلف من طالب إلى آخر، ولكن بعض الطلاب يقومون بعروض تحفيزية كأن يسجل الطالب بجلستين مأجورتين ويحضر الثالثة مجاناً.

وفي السياق تقول طالبة ممن يقومون على هذه الدورات من كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق: أنا كطالبة محتاجة مادياً، وجدت أن إعطاء دورات لمواد متفوقة فيها هو أسهل طريق للربح المادي، وأعتمد على الشرح بطريقة سلسة ومحببة لدى الطلاب والتركيز على النقاط التي يحددها مدرس المادة من خلال حضوري للمحاضرات، إضافة إلى أسئلة الدورات وسلالم التصحيح لضمان النجاح بالمقرر، متابعة: استأجرت غرفة مع مجموعة طلاب لتدريس المقررات الصعبة، ويصل سعر الجلسة إلى 3000 ليرة.

وفي السياق تقول طالبة ممن يقومون على هذه الدورات من كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق: أنا كطالبة محتاجة مادياً، وجدت أن إعطاء دورات لمواد متفوقة فيها هو أسهل طريق للربح المادي، وأعتمد على الشرح بطريقة سلسة ومحببة لدى الطلاب والتركيز على النقاط التي يحددها مدرس المادة من خلال حضوري للمحاضرات، إضافة إلى أسئلة الدورات وسلالم التصحيح لضمان النجاح بالمقرر، متابعة: استأجرت غرفة مع مجموعة طلاب لتدريس المقررات الصعبة، ويصل سعر الجلسة إلى 3000 ليرة.

وأعاد قويدر سبب تهافت الطلاب إلى هذه الدورات إلى أن من يقوم بالتدريس يمتلك مهارة عالية في إيصال المعلومة أحياناً ويبذل جهداً أكثر من الأساتذة الجامعيين كونه يتقاضى مبالغ مرتفعة لقاء هذه الدورات، داعياً الأساتذة الجامعيين إلى التوجه إلى الجانب التطبيقي في الإعطاء، ومحاكاة حاجات الطالب لفهم المقرر والنجاح به أيضاً، متابعاً: إن هدف الدورات هو ضمان نجاح الطالب، والإعطاء بطريقة كيف تجيب على السؤال.

وأعاد قويدر سبب تهافت الطلاب إلى هذه الدورات إلى أن من يقوم بالتدريس يمتلك مهارة عالية في إيصال المعلومة أحياناً ويبذل جهداً أكثر من الأساتذة الجامعيين كونه يتقاضى مبالغ مرتفعة لقاء هذه الدورات، داعياً الأساتذة الجامعيين إلى التوجه إلى الجانب التطبيقي في الإعطاء، ومحاكاة حاجات الطالب لفهم المقرر والنجاح به أيضاً، متابعاً: إن هدف الدورات هو ضمان نجاح الطالب، والإعطاء بطريقة كيف تجيب على السؤال.