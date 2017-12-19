درعا: وضع 6656 بوابة إنترنت بالخدمة

اعتباراً من اليوم، وضع فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا 6656 بوابة إنترنت جديدة في الخدمة بعدد من مقاسم المحافظة.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس احمد الحريري أن الشركة وضعت 2048 بوابة في مقسم مدينة ازرع و1536 بوابة في مقسم مدينة الصنمين و1024 بوابة في مقسم المسمية و512 بوابة لكل مقسم في كل من قرى خبب ومحجة وعالقين وغباغب لافتاً إلى أن الشركة تزود للمرة الأولى هذه القرى بخدمة الانترنت.