درعا: وضع 6656 بوابة إنترنت بالخدمة
اعتباراً من اليوم، وضع فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا 6656 بوابة إنترنت جديدة في الخدمة بعدد من مقاسم المحافظة.
وبين مدير فرع المؤسسة المهندس احمد الحريري أن الشركة وضعت 2048 بوابة في مقسم مدينة ازرع و1536 بوابة في مقسم مدينة الصنمين و1024 بوابة في مقسم المسمية و512 بوابة لكل مقسم في كل من قرى خبب ومحجة وعالقين وغباغب لافتاً إلى أن الشركة تزود للمرة الأولى هذه القرى بخدمة الانترنت.
وأشار الحريري إلى أن توزيع البوابات على المكتتبين سيتم حسب أقدمية التسجيل كما سيتم تفعيل خدمة الانترنت لأي مشترك خلال 15 يوما من تاريخ تأكيده طلب الاكتتاب على البوابة في مراكز الهاتف المذكورة مبينا ضرورة قيام كل مشتركي الهاتف بتسديد الفواتير المستحقة عليهم.
المصدر: سانا
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