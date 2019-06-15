روسيا تخلط أوراق إدلب بثلاثة تحركات في أقل من 24 ساعة!
وزير سعودي شرقي الفرات... واعِداً بـ«دور أكبر»
الموساد يفتح فرعاً له في سوريا
٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
معارك «جيب إدلب» مستمرة... وجيفري في القاهرة
اختبار ديمقراطية مجلس الشعب
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

درع “نفاث” لدبابة الجيش السوري يصد صاروخا..

تعرضت إحدى دبابات الجيش العربي السوري إلى هجوم صاروخي في ريف حماة الشمالي.


وبيّنت صورة منشورة على شبكة الإنترنت أن صاروخا مضادا للدروع أصاب الجزء الأيمن من مقدمة دبابة “تي-55إم في” حيث يوجد ما يسمى الدرع النفاث وهو الحجاب الذي يحمي الدبابة ضد القذائف الصاروخية الخارقة للدروع.


وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن درع “كونتاكت” فعل ما يجب أن يفعله، إذ لم تُصب الدبابة إلا بأضرار خارجية وظلت قادرة على التحرك والقتال.

وأضافت الصحيفة أن القوات السورية تنشط في استخدام دبابات “تي-55إم في” منذ بدأت أحداث الحرب في سوريا، وأشارت إلى أن دبابات “تي-55إم في” المستخدمة في سوريا أثبتت كونها دبابة محصنة تحصينا جيدا من الإصابة بالصواريخ المضادة.


 