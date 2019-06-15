درع “نفاث” لدبابة الجيش السوري يصد صاروخا..

تعرضت إحدى دبابات الجيش العربي السوري إلى هجوم صاروخي في ريف حماة الشمالي.



وبيّنت صورة منشورة على شبكة الإنترنت أن صاروخا مضادا للدروع أصاب الجزء الأيمن من مقدمة دبابة “تي-55إم في” حيث يوجد ما يسمى الدرع النفاث وهو الحجاب الذي يحمي الدبابة ضد القذائف الصاروخية الخارقة للدروع.



وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن درع “كونتاكت” فعل ما يجب أن يفعله، إذ لم تُصب الدبابة إلا بأضرار خارجية وظلت قادرة على التحرك والقتال.



وأضافت الصحيفة أن القوات السورية تنشط في استخدام دبابات “تي-55إم في” منذ بدأت أحداث الحرب في سوريا، وأشارت إلى أن دبابات “تي-55إم في” المستخدمة في سوريا أثبتت كونها دبابة محصنة تحصينا جيدا من الإصابة بالصواريخ المضادة.







