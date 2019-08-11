درجات الحرارة في العيد

درجات حرارة حول إلى أعلى من معدلاتها بقليل إجمالاً , تحذير من إرتفاع واضح بالحرارة يخص المناطق الشرقية من سوريا فقط و البادية.



الأحد 11 آب: إرتفاع أول عام على درجات الحرارة مابين درجة لدرجتين على دمشق و كافة المناطق السورية , لتصبح الأجواء مشمسة حارة و جافة , وأما ليلاً تصبح الأجواء ألطف لتكون من بداية حتى منتصف العشرينات.



الإثنين و الثلاثاء 13 آب: موجة حارة تخص المناطق الشرقية من سوريا و البادية حيث ترتفع فيهم الحرارة وتلامس حدود 44 درجة خصوصاً القامشلي و الحسكة ودير الزور وبالتالي نحذر من المشي تحت الشمس في ساعات التسخين الأعظمي , أما دمشق وحماه و حلب ترتفع الحرارة لتلامس حدود 39 درجة , وفي حمص و إدلب وباقي المناطق الداخلية تسجل حرارة أقل عموماً لتكون مابين 36-37 درجة , وأخيراً السواحل السورية و المناطق الجنوبية الغربية من سوريا تلامس حدود 33 درجة.



الأربعاء و الخميس 15 آب: تبدأ الحرارة بالإنخفاض العام في دمشق و كافة المناطق و المحافظات السورية , الإنخفاض يكون أكبر الخميس لتصبح بمنتصف الثلاثينات إجمالاً نهاراً , مع أجواء باردة منعشة ليلاً , وهبات رياح نشطة على فترات.