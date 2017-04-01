درجات الحرارة توالي انخفاضها مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..