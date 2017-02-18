إسقاط طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” في محيط دير الزور والعديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماة
جرحى مسلحي فصائل الجنوب يملؤون مشافي الاحتلال في صفد وحيفا بالأراضي المحتلة
دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات التركية
الحكومة القادمة .. ستكون ذكية
ميدان الجنوب: الجيش يطوّق خرق المنشية
«داعش» يحاول إغراق بلدات ريف حلب الشرقي
الداعمون الإقليميون والمعارضة: «موِّل تسُد»!
الجيش الأميركي استخدم قنابل «اليورانيوم المنضب» في سوريا
البنتاغون يستنفر لنشر قواته في سورية والكويت منصة الإنطلاق
مقابلة محطة راديو “اوروبا 1” وقناة “تي في 1” الفرنسيتين مع الرئيس الأسد
نصر الله: قرار إنشاء تنظيم “داعش” الإرهابي أميركي وفكره وتمويله وتسليحه سعودي
تونس: نتعاون مع دمشق في ملف الإرهاب
تثبيت برنامج_تقنين 4 -2 و من بداية شهر أيار تثبيت برنامج 3-3
مجزرة تركية في مدينة الباب
لافروف ودي ميستورا يؤكدان دعمهما لاجتماع أستانا

درجات الحرارة توالي ارتفاعها والجو بين الصحو والغائم جزئياً وبارد ليلاً

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويكون بارداً ليلاً محذرة من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الضباب والصقيع في معظم المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج دون تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة ليوم غد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام.. السبت والأحد والإثنين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.