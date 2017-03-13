درجات الحرارة تميل للانخفاض وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.



وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.



وغدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.



وهطلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كميات من الامطار متفاوتة الغزارة فى معظم المحافظات كان أغزرها فى مدينة اللاذقية بمحافظة اللاذقية 5ر40مم وفى مصياف بمحافظة حماة 35 مم.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كمية الامطار الهاطلة والتي بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 10 مم وسرغايا 15 مم والزبداني 8 مم ومضايا 7 مم وميسلون 5ر5 مم والنبك 6ر7 مم وجديدة الشيباني 2ر3 مم وعسال الورد 5ر7مم وقطنا والتل والجراجير 5 مم والقطيفة ويبرود والمشرفة وعقربا وساحة الحجاز2 مم ودوما 4 مم ومساكن برزة وقاسيون 5ر1 مم والمزة 1ر1 مم والكسوة ودوارالمطار وساحة الحجاز ومطار دمشق الدولي 1 مم.



وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في الصنمين 6 مم.



وفي محافظة القنيطرة وصلت كمية الهطول في حضر إلى 16 مم ومدينة القنيطرة 15 مم.



وفي محافظة حمص بلغت فى الناصرة 13 مم ومرمريتا 8 مم والقصير والقريتين وشين 1مم والعريضة وتلكلخ 5 مم وقلعة الحصن 7 مم.



وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 24 مم ووادي العيون 15 مم ومصياف 35 مم وعين حلاقيم 24 مم وربعو 20 مم والحميرى 6 مم ومحردة 5ر7 مم ومدينة حماة 9ر2مم والسلمية 5ر2مم والصبورة 5ر1مم.



وفى منطقة الغاب بلغت في شطحة 33 مم وعين الكروم 13 مم والكريم 10 مم وأفاميا 6 مم والسقيلبية 4مم.



وفي محافظة طرطوس في القدموس 23 مم والشيخ بدر 9مم ومشتى الحلو 5ر15 مم والدريكيش والصفصافة 6 مم وصافيتا 5ر13 مم وحمام واصل 5ر18 مم ومدينة طرطوس 7ر5 مم وبانياس 22 مم.



وفي محافظة اللاذقية بلغت في صلنفة 22 مم والمزيرعة 19 مم والحفة 20 مم والقطيلبية 28 مم ووادي قنديل 21 مم ومطار الباسل 2ر26 مم وبوقا 5ر23 مم والبهلولية 33 مم ومدينة اللاذقية 5ر40 مم.



وفي محافظة الحسكة بلغت فى الجوادية والمالكية والزهيرية وهيمو 3 مم وعامودا 11 مم وفي مدينة القامشلي 2مم واليعربية 5ر1مم والدرباسية 10 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: