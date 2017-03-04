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درجات الحرارة تميل للارتفاع مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد مع بقائها أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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