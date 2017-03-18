درجات الحرارة تميل للارتفاع مع بقاء فرصة لهطل زخات مطر فوق مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل حيث تبقى البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج كما تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: