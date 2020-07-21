درجات الحرارة أعلى من معدلاتها و الجو شديد الحرارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا إلى شديد الحرارة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية ويستمر الجو صحوا وحارا وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فيما تنشط سرعة الرياح الغربية لتتحول إلى شمالية غربية تكون مثيرة للغبار في المناطق الداخلية.