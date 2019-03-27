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درجات الحرارة أدنى من معدلاتها

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة نسبيا في طبقات الجو كافة.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


وبالنسبة ليوم غد يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية الغربية كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها .