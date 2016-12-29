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درجات الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

توالي درجات الحرارة ارتفاعها قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويمتد تدريجيا إلى باقي المناطق وهطول الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية وثلجيا على المرتفعات الجبلية وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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