دراسة للبدء بتطبيق النظام السنوي على "التعليم المفتوح"

علمت مصادر أن هناك توجه لدى مجلس التعليم العالي لبحث البدء بتطبيق النظام السنوي على التعليم المفتوح، ليصار بعدها إلى امكانية اعتماده في بعض الكليات الأدبية بشكل تدريجي.



ولفتت المصادر الى مناقشة الموضوع خلال جلسة مجلس التعليم العالي القادمة، علما أن هذا الأمر حظي بتوافق أعضاء مجلس التعليم خلال جلسة المجلس أمس.



يشار أن النظام السنوي المقترح تطبيقه، يتكون من دورة امتحانية واحدة تكون في أخر العام الدراسي، يتم فيها تقديم جميع مواد السنة، لمدة شهر تقريباً



وفي حال الرسوب بعدد من المواد يسمح له بالتقدم لدورة امتحانية ثانية (تكميلية) بعدد من المواد تحدد من الوزارة، كما هو الحال في النظام الدراسي المتبع في الشهادة الثانوية



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