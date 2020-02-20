دراسة لرفع أجور الأطباء في سورية

كشف نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن أن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة تدرس موضوع رفع أجور الأطباء “التعرفة الطبية”، والتصنيف المهني للأطباء بتثبيت الأجور الطبية لتكون مناسبة للطبيب والمريض على حد سواء.



وأوضح حسن أنه في حال تم انتخاب مجلس جديد للنقابة ستجتمع اللجنة المشتركة حول مواضيع أجور الأطباء والتصنيف المهني، مؤكداً أن الموضوع متابع بشكل جيد.



كما أكد حسن أن اللجنة المشتركة ستعمل بعد انتخاب المجلس الجديد للنقابة على أن تكون القرارات التي ستصدر عن الوزارة منصفة للطبيب والمريض على حد سواء، إضافةً إلى التشاركية مع الوزارة في كافة القرارات، مبيناً أن اللجنة هي التي تقرر الخطط المتعلقة بالقطاع الصحي للبلد ودور الوزارة والنقابة وهذا الموضوع مستمر من خلال اللقاءات المشتركة في اجتماعات اللجنة.



وأشار حسن إلى مطالبات النقابة المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل، مضيفاً: مازلنا في كل مناسبة نطالب به للمواطنين باعتبار أن التأمين يلغي العلاقة المادية بين الطبيب والمريض وتبعا لذلك يكون هناك ممارسة مهنية حقيقية، وأكد أن هذا الموضوع سوف يستمر به المجلس الجديد لمتابعة الأمور الصحية مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية في القطاع الصحي.



واعتبر حسن أن وضع الأطباء يحتاج إلى دراسة وتحسين بشكل جيد، مؤكداً أن هذا هو مطلب النقابة ومازال مطلبنا لتحسين وضع الأطباء.



ومنذ سنوات يطالب نقيب أطباء سورية بضرورة رفع أجور الأطباء، مؤكداً أن الطبيب السوري يعيش في حالة من الظلم، فأجره مازال حتى اليوم قليل ومعتمد على القرار الصادر منذ عام 2004 ولا تتناسب أبداً مع الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها، لافتاً إلى أن وزارة الصحة غافلة كلياً عن الموضوع.