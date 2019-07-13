دراسة لافتتاح رياض أطفال "فئة ثانية" في جميع مدارس القطر
طلب كتاب صادر عن وزارة التربية العمل على إمكانية افتتاح رياض أطفال فئة ثانية في جميع مدارس القطر، مع إمكانية افتتاح رياض أطفال في المحافظات التي يوجد فيها معلمات صف فائض ضمن مدارسهم بعد تأمين بنية خاصة للروضة.
كما طلبت الوزارة بموجب تعميم موجه إلى مديريات التربية في المحافظات إمكانية تأمين مقرات مناسبة لرياض الأطفال ضمن المدارس التي يوجد فيها معلم صف فائض بحيث توزع بشكل يتناسب مع التجمعات السكنية في جميع أرجاء المحافظة، ليصار إلى تزويد المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالمطلوب بالسرعة القصوى.
ويقضي كتاب صادر عن وزير التربية وموجه إلى مدير المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بضرورة إجراء دراسة شاملة حول رياض الأطفال في سورية، مع إجراء دراسة عن مشروع "استعدوا" للالتحاق بالمدرسة وأماكن توزعه في المحافظات وأسماء المناطق والمدارس التي طبقت المشروع.
وحول هذا الموضوع بينت مصادر في وزارة التربية أن الأمر مازال قيد الدراسة حاليا ويستغرق وقتاً لإنجازه بالشكل المطلوب خلال العام القادم نظراً لأهميته الكبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن التربية بدأت بهذه الدراسة مع ضرورتها بالاستفادة من الخبرات والطاقات العلمية الموجودة لرفد رياض الأطفال، مع السعي لوجود رياض أطفال بأسعار مدروسة ومعقولة.
الوطن اون لاين