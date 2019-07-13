دراسة لافتتاح رياض أطفال "فئة ثانية" في جميع مدارس القطر

طلب كتاب صادر عن وزارة التربية العمل على إمكانية افتتاح رياض أطفال فئة ‏ثانية في جميع مدارس القطر، مع إمكانية افتتاح رياض أطفال في المحافظات التي ‏يوجد فيها معلمات صف فائض ضمن مدارسهم بعد تأمين بنية خاصة للروضة.‏



كما طلبت الوزارة بموجب تعميم موجه إلى مديريات التربية في المحافظات إمكانية ‏تأمين مقرات مناسبة لرياض الأطفال ضمن المدارس التي يوجد فيها معلم صف ‏فائض بحيث توزع بشكل يتناسب مع التجمعات السكنية في جميع أرجاء المحافظة، ‏ليصار إلى تزويد المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالمطلوب بالسرعة ‏القصوى.‏



ويقضي كتاب صادر عن وزير التربية وموجه إلى مدير المركز الإقليمي لتنمية ‏الطفولة المبكرة بضرورة إجراء دراسة شاملة حول رياض الأطفال في سورية، مع ‏إجراء دراسة عن مشروع "استعدوا" للالتحاق بالمدرسة وأماكن توزعه في ‏المحافظات وأسماء المناطق والمدارس التي طبقت المشروع.‏



وحول هذا الموضوع بينت مصادر في وزارة التربية أن الأمر ‏مازال قيد الدراسة حاليا ويستغرق وقتاً لإنجازه بالشكل المطلوب خلال العام القادم ‏نظراً لأهميته الكبيرة.‏



وأشارت المصادر إلى أن التربية بدأت بهذه الدراسة مع ضرورتها بالاستفادة من ‏الخبرات والطاقات العلمية الموجودة لرفد رياض الأطفال، مع السعي لوجود رياض ‏أطفال بأسعار مدروسة ومعقولة.‏



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